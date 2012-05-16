美国增强与叙利亚反对派的联络

路透华盛顿5月15日电---《华盛顿邮报》周二晚间报导称，反抗叙利亚总统阿萨德的反对派开始获得更多、更精良的武器，因得到海外国家和美国的帮助。

该报导援引了反对派活动人士和美国等国官员的话。

报导称，美国政府官员强调，并未提供或资助包括反坦克武器在内的物资，而是加强了与反对派军事力量的联络，向海湾国家提供对反对派可信程度和指挥控制基础设施的评估。

“我们增加向叙利亚反对派提供非杀伤力协助，并继续与该地区内外的朋友和盟友进行协作，从而对我们正共同做的事情产生最大的影响，”美国国务院一名要求匿名的高级官员表示。

报导称，美国与反对派联络以及与海湾国家共享信息标志着美国政府对叙利亚政策的转变，因通过政治途径解决叙利亚危机的希望渺茫。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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