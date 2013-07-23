独家：美国军事援助叙反对派计划在国会面临的障碍解除

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿7月22日（记者 Tabassum Zakaria/Susan Cornwell） - 美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）周一称，美国国会的部分疑虑缓解，奥巴马总统可实施向叙利亚反对派提供武器的计划。
“我们认为我们能够让政府实施（该计划），”罗杰斯对路透说。
白宫6月曾宣布，将向叙利亚反对派组织提供军事援助。之前两年，美国一直不愿向叙利亚反对派直接提供武器。
参众两院情报委员会的民主党和共和党都曾表示担心美国提供的武器会落入像努斯拉阵线（Nusra Front）等叙利亚伊斯兰武装分子之手，他们也担心所提供武器不足以扭转叙利亚内战局势。
参议院情报委员会的成员早些时候暂时同意奥巴马政府实施向叙利亚反对派提供武器的计划，但希望该计划推进时能获得进展报告。
如今，众议院情报委员会也至少对此谨慎放行。
“需要指出的是，仍有很强的保留意见，”罗杰斯说。“我们达成的共识是，我们可以实施政府在叙利亚的计划和意图与委员会保留意见符合的部分。”
叙利亚反对派的支持者希望美国从8月开始向反对派提供武器。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)