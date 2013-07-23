独家：美国军事援助叙反对派计划在国会面临的障碍解除

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Tabassum Zakaria/Susan Cornwell
路透华盛顿7月22日 - 美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）周一称，美国国会的部分疑虑缓解，奥巴马总统可实施向叙利亚反对派提供武器的计划。
“我们认为我们能够让政府实施（该计划），”罗杰斯对路透说。
白宫6月曾宣布，将向叙利亚反对派组织提供军事援助。之前两年，美国一直不愿向叙利亚反对派直接提供武器。
参众两院情报委员会的民主党和共和党都曾表示担心美国提供的武器会落入像努斯拉阵线（Nusra Front）等叙利亚伊斯兰武装分子之手，他们也担心所提供武器不足以扭转叙利亚内战局势。
参议院情报委员会的成员早些时候暂时同意奥巴马政府实施向叙利亚反对派提供武器的计划，但希望该计划推进时能获得进展报告。
如今，众议院情报委员会也至少对此谨慎放行。
“需要指出的是，仍有很强的保留意见，”罗杰斯说。“我们达成的共识是，我们可以实施政府在叙利亚的计划和意图与委员会保留意见符合的部分。”
叙利亚反对派的支持者希望美国从8月开始向反对派提供武器。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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