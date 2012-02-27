叙利亚似无接替阿萨德的适合人选

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透华盛顿2月27日电(记者 Tabassum Zakaria)---奥巴马政府及其阿拉伯和欧洲盟友正试图将叙利亚领导人阿萨德赶下台，但美国官员也承认现在并无替代阿萨德上台的良好人选。
相关官员和专家表示，这部分归因于阿萨德坚决维护其统治，确保其统治内部不会出现任何挑战。
由於阿萨德家族面临其41年统治中最严重的挑战，叙利亚安全部队的行动导致数以千计的示威者丧生，美国官员预计阿萨德政府最终会垮台，但谁将接手叙利亚又称为一个当务之急的问题。
简言之，目前并无明显的继承人选，也不清楚是否会有人选尽快出现。
一位要求匿名的美国官员表示：“叙利亚当局是如此根深蒂固、利己主义，当然这纯粹是主观臆测，即便推翻阿萨德，我们也不清楚我们是否会更喜欢他的继任者。”
“现在也无明显的继承人选。”
这名官员表示，同样在反对派中，“也没有出众的反对派人物成为叙利亚反抗力量的标志性人物。”
这名官员私下表示，阿萨德及其亲属心腹将尽可能握权不放。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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