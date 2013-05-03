美国在重新考虑反对武装叙反对派的立场--哈格尔

路透华盛顿5月2日(记者 Phil Stewart/David Alexander) - 美国国防部长哈格尔周四称，美国正重新思考其反对武装叙利亚反对派的立场，而美国总统奥巴马则表明不会很快作出深度介入叙利亚冲突的决定。

哈格尔警告称，向反对叙利亚总统阿萨德的武装分子提供武器只是美国政府目前考虑的选项之一。此事带来的风险是，这些武器可能会落入叛乱分子中的反美极端分子手中。

但比起直接让美军干预叙利亚冲突，此举或许让很多美国人感到更安心。

当被问及奥巴马政府是否重新考虑其反对武装叙利亚反对派的立场时，哈格尔给出了肯定的回答。

哈格尔在五角大楼的新闻发布会上表示：“你审视并重新思考所有这些选项，但这并不意味着你在做或者将选择这么做。”

奥巴马在墨西哥曾表示，美国将“考虑所有选项”。但他同时也表明不会匆忙就此作出决定。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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