美国依然谨慎对待叙利亚危机

路透华盛顿3月29日电(记者 Missy Ryan)---美国国务卿希拉里周四启程前往利雅德参与旨在中止叙利亚流血冲突的新一轮外交努力，但并无迹象显示奥巴马政府准备干预叙利亚危机。

希拉里在利雅德与海湾国家外长的会谈很可能会紧紧围绕安南提出的和平计划。该计划也是旨在结束叙利亚危机的最新努力。

预计希拉里将利用周日在伊斯坦布尔举行的叙利亚问题特别会议向叙利亚四分五裂的反对派施压。倘若叙利亚反对派无法团结，他们在没有外国军事干预的情况下几乎没有推翻阿萨德的可能。

有报导称阿萨德原则上接受了安南的六点和平计划，但叙利亚的暴力周三仍在继续。

布鲁金斯学会的军事专家奥汉隆(Michael O’Hanlon)表示，奥巴马政府对叙利亚危机的应对方式将依然延续“小心缓慢的推进”。

至少现在，白宫似乎更担心军事干预或让美国陷入在中东的又一场冲突中。

奥汉隆表示：“如果阿萨德到了一个转折点，在对抗反政府分子的战斗中取得进展，我相信，没有美国的掣肘，他有很大的胜算机率。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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