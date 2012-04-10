美国称叙要求书面保证是缓兵之计

路透华盛顿4月9日电---美国周一称，叙利亚要求反对派提供放下武器的书面保证是缓兵之计，并谴责叙利亚攻击土耳其境内的难民。

根据和平计划，叙利亚本应在周二以前开始撤军，为停火铺路。

“这是叙利亚在最後一刻转移视线的花招，叙利亚没有履行对安南的承诺，”美国国务院发言人Victoria Nuland说道。

“这只不过是又一个缓兵之计，”Nuland对记者表示，并称美国没有看到叙利亚准备撤军的迹象。

土耳其官员称，叙利亚军队和反对派在叙利亚和土耳其边境附近的冲突导致至少五人受伤，包括两名土耳其官员，流弹击中了土耳其境内的一个难民营。

“我们强烈谴责叙利亚政府攻击邻国境内的难民，今天的报导让我们非常愤怒。这些事件进一步表明阿萨德政府根本无意履行对安南作出的承诺，”Nuland对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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