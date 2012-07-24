美国对叙问题关注点转向援助反抗力量--消息人士

路透华盛顿7月23日电（记者 Matt Spetalnick/Warren Strobel）---美国消息人士周一称，奥巴马政府已将对叙利亚问题的关注点从僵持的联合国外交行动转移，目前正在寻求进一步支持叙利亚反抗力量的方法，包括增加通讯设备供应和共享情报。

当前美国正转向西方和阿拉伯国家，以让他们帮助加大对叙利亚总统阿萨德的施压力度。阿萨德的权力核心上周遭遇致命性爆炸袭击，充分暴露其政权已变得脆弱不堪。

上周的袭击事件，加上反抗力量进攻叙利亚两个最大的城市，还有联合国制裁叙利亚的决议草案遭到否决，这些已促使美国官员加强筹划阿萨德可能垮台的应急计划。

美国官员坚称，他们目前没有向叙利亚反抗力量运送致命性武器的计划，白宫也公开排除了采取此举的可能性。

但美国政府准备提供更多通讯设备和培训，帮助反对派改善协调作战人员的指挥和控制能力。

“我们想支持他们变得更有凝聚力，不仅是想改善他们达成共同目标的能力，还想提高他们彼此沟通和联系的能力，”一位美国高官告诉路透。

虽然美国仍对伊斯兰武装分子在反抗阿萨德运动中扮演的角色感到担忧，但也有迹象显示，一些叙利亚政府军队调动的情报开始传向反抗力量。此类共享情报的详情尚不得而知。

一位不愿透露姓名的消息人士称，“政策稍有变化。我们没做任何致命性的事，但正在给予更多援助。”这位消息人士知晓白宫有关叙利亚问题的决策。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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