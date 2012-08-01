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时事要闻 | 2012年 8月 1日 星期三 11:28 BJT

叙反抗军首次获得地对空导弹--NBC

路透华盛顿7月31日电---NBC报导称叙利亚反抗军首次取得少量地对空导弹。

NBC周二夜间报导称，有二十多枚地对空导弹途经土耳其交到了叙利亚自由军手中。

目前迹象看，美国政府与这批导弹的交付无关。

但一些美国政府消息人士近几周表示，希望阿萨德下台的阿拉伯国家政府，在推动向叙利亚反抗军提供便携式防空武器。

近日叙利亚政府军看似加大对反抗军的空袭，尤其是在双方争夺的阿勒颇市附近，因此反抗军对便携式防空武器的需求更加迫切。

还不清楚叙利亚反抗军究竟获得了哪种便携式防空武器，NBC未提供细节。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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