叙反抗军首次获得地对空导弹--NBC

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿7月31日电---NBC报导称叙利亚反抗军首次取得少量地对空导弹。
NBC周二夜间报导称，有二十多枚地对空导弹途经土耳其交到了叙利亚自由军手中。
目前迹象看，美国政府与这批导弹的交付无关。
但一些美国政府消息人士近几周表示，希望阿萨德下台的阿拉伯国家政府，在推动向叙利亚反抗军提供便携式防空武器。
近日叙利亚政府军看似加大对反抗军的空袭，尤其是在双方争夺的阿勒颇市附近，因此反抗军对便携式防空武器的需求更加迫切。
还不清楚叙利亚反抗军究竟获得了哪种便携式防空武器，NBC未提供细节。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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