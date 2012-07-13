美国认为叙转移部分化学武器--报导

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透华盛顿7月13日电---华尔街日报周五报导，美国官员称叙利亚已经开始将部分化学武器移出仓库。
报导称，叙利亚秘密的沙林神经毒剂、芥子毒气和氰化物库存一直令美国官员及其地区盟友担忧。
西方国家一直通过反抗叙利亚总统阿萨德的反对派寻找这些武器存储地点变化的蛛丝马迹。外界认为叙利亚的化学武器库存是全球最大的。
报导称，美国官员对化学武器的转移意味着什麽持不同意见。一些人担忧阿萨德可能想使用这些武器对付反对派或平民，另外一些人认为阿萨德希望保护这些武器免受敌人劫掠。
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称：“我们反复强调，叙利亚政府有义务保护这些化学武器。如果叙利亚不能履行义务，国际社会将追究相关人员的责任。”
报导指出，叙利亚政府否认化学武器已被转移。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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