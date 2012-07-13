美国认为叙转移部分化学武器--报导

报导称，叙利亚秘密的沙林神经毒剂、芥子毒气和氰化物库存一直令美国官员及其地区盟友担忧。

西方国家一直通过反抗叙利亚总统阿萨德的反对派寻找这些武器存储地点变化的蛛丝马迹。外界认为叙利亚的化学武器库存是全球最大的。