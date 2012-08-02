奥巴马签署支持叙利亚反对派的密令

路透华盛顿8月1日电（记者 Mark Hosenball）---美国熟悉内情的消息人士称，总统奥巴马已经签署密令，批准美国对叙利亚反对派提供支持。

该密令於今年早些时候通过，允许中情局和其他美国机构向叙利亚反对派提供支持。

这暗示尽管对叙利亚反对派的支持仍有限，支持的力度在增加，上个月联合国安理会未能通过对叙利亚政府实施更加严厉的制裁後，这一转变更加明显。

白宫目前看似还未向叙利亚反对派提供致命性武器，尽管美国的一些盟友已经这麽做了。

不过美国和欧洲官员曾表示，过去几周叙利亚反对派组织的凝聚力和有效性都有明显提升。这表明西方官员对叙利亚反对派的评估出现重大变化，此前他们认为叙利亚反对派无组织、无秩序，是乌合之众。

奥巴马何时签署的密令还不得而知。也不清楚中情局等机构所能提供帮助的细节。

白宫发言人Tommy Vietor拒绝予以置评。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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