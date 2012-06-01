帕内塔：国际社会应加大对叙施压

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透美国军用飞机上5月31日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周四称，美军准备在必要时对叙利亚采取行动，但美国政府仍希望国际社会加大施压，促使叙总统阿萨德下台。
帕内塔在飞往新加坡出席安全会议途中对记者说，没有联合国安理会授权，美国不会采取行动，但也表示，趁着还有时间，国际社会应加大行动力度，推动阿萨德下台。
帕内塔称：“这种局势令人无法容忍。我们不能满足于现状。国际社会需采取进一步举措，确保阿萨德下台。”
当被问及美军未经联合国授权而采取行动的可能性时，帕内塔称：“我想不会。”他补充说道，拥有完成任务的支持很重要。
此前一天，美国驻联合国大使赖斯（Susan Rice）称，如果联合国安理会未能就解决叙局势达成一致，美国或在安理会授权之外采取军事行动。
当被问及是否反对赖斯的说法时，帕内塔称，美国保留所有行动的可能，但“目前继续与国际社会合作非常重要，因为我们在这一问题上目标相同。”
帕内塔警告称，随着叙利亚问题的拖延，将牵涉伊朗等更多中东地区国家，这将导致叙利亚更难稳定过渡到新政府。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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