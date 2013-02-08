美国防部曾支持向叙反叛力量提供武器援助

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透华盛顿2月7日（记者 Phil Stewart/Patricia Zengerle） - 美国国防部官员周四在国会出席听证称，他们对国务院和中央情报局（CIA）提出的向叙利亚反叛力量提供武器援助的建议方案予以了支持。美国总统奥巴马最终没有批准这项方案。
奥巴马政府将对叙利亚反叛力量的支持局限在非致命性援助领域。叙利亚反政府力量虽可得到卡塔尔和沙特等国的武器援助，但与叙利亚政府军和亲政府民兵组织相比，其武器装备相当落后。
叙利亚冲突持续已有22个月，造成的死亡人数预计达6万。
在国会听证会上，亚利桑那州共和党参议员麦凯恩（John McCain）提议美国应更多地介入叙利亚问题，并对奥巴马政府予以谴责。他向国防部官员发问道：“究竟还得死多少人，你们才会建议采取军事行动？”
然后，对于国防部是否支持国务院和CIA向叙利亚反叛力量提供武器的建议，他又向国防部长帕内塔和美国参谋长联席会议主席邓普西发问。
帕内塔和邓普西称他们支持国务院和中情局的计划，帕内塔在随后的听证会上又对此进行了详细说明。
“显然，这当中涉及到许多因素，导致总统最终决定只提供非致命性（援助），”帕内塔说，并补充说他支持奥巴马的决定。
这是美国国防部首次公开承认支持向叙利亚反叛力量提供武器援助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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