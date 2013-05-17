美国扩大对叙利亚制裁 并将反对派领导人之一列为恐怖分子

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月16日 - 美国政府周四将叙利亚四名政府部长、一家航空公司和一个电视台加入黑名单，称这些人和机构帮助阿萨德政府镇压反对派。

就在同一天，美国国务院把努斯拉阵线（al-Nusra Front）领导人葛拉尼（Mohammad al-Golani）列为恐怖分子。努斯拉阵线是对抗阿萨德的最有力队伍之一，但是上个月承诺拥护基地组织领导人扎瓦赫里（Ayman al-Zawahri）。

美国左右为难，既希望阿萨德被推翻，又越发担忧反对派内部的激进分子。

美国财政部称，叙利亚政府所有的叙利亚阿拉伯航空公司（Syrian Arab Airlines）帮助伊朗伊斯兰革命卫队运输非法货物，包括火箭弹、高射机枪和弹药，以支持叙利亚政府。

美国还指责私营的Al-Dunya电视台播放武力逼迫的供认，帮助阿萨德进行宣传。美国财政部称，该电视台还帮助叙利亚政府拘捕接受采访的人。

被美国财政部列入黑名单的四名叙利亚官员分别为：国防部长、卫生部长、工业部长和司法部长，目的是阻碍叙利亚政府的活动。

“财政部将继续使用所有可用工具，揭露和破坏与叙利亚政府镇压叙利亚人民有关的金融网络，”美国财政部负责反恐和金融情报工作的副部长科恩（David Cohen）在声明中称。（完）