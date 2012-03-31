美国冻结三名叙利亚高官在美资产

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿3月30日电---美国周五寻求冻结三名叙利亚政府高官的资产，因他们助长针对该国民众的暴力活动。
美国财政部打击的这三名叙利亚高官分别是国防部长Dawood Rajiha、军队副参谋长Munir Adanov和总统安全负责人Zuhayr Shalish。
美国财政部要求冻结这三人在美国辖区内的一切资产，并禁止美国人与这些官员有任何往来。
美国财政部在声明中称，此举“向叙利亚军方和所有叙利亚官员发出强烈信号，国际社会在见证叙利亚政权的残暴”。
美国财政部表示，叙利亚政府继续对反阿萨德的运动进行镇压，让该国付出惨重代价。
美国国务卿希拉里周五会见沙特阿拉伯国王，探讨叙利亚冲突。沙特一直引领阿拉伯国家向阿萨德施压，停止流血镇压并下台。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。