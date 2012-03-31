美国冻结三名叙利亚高官在美资产

路透华盛顿3月30日电---美国周五寻求冻结三名叙利亚政府高官的资产，因他们助长针对该国民众的暴力活动。

美国财政部打击的这三名叙利亚高官分别是国防部长Dawood Rajiha、军队副参谋长Munir Adanov和总统安全负责人Zuhayr Shalish。

美国财政部要求冻结这三人在美国辖区内的一切资产，并禁止美国人与这些官员有任何往来。

美国财政部在声明中称，此举“向叙利亚军方和所有叙利亚官员发出强烈信号，国际社会在见证叙利亚政权的残暴”。

美国财政部表示，叙利亚政府继续对反阿萨德的运动进行镇压，让该国付出惨重代价。

美国国务卿希拉里周五会见沙特阿拉伯国王，探讨叙利亚冲突。沙特一直引领阿拉伯国家向阿萨德施压，停止流血镇压并下台。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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