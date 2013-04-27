奥巴马对叙化学武器消息表态强硬但无行动

路透华盛顿4月26日（记者 Matt Spetalnick/Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周五警告叙利亚称，叙利亚使用化学武器将导致“游戏规则改变”，但在目前仅有初步证据的情况下，美国不会匆忙干预该国内战。

奥巴马语气严厉的同时，呼吁要保持耐心。此前美国有情报显示叙利亚当局可能对国民使用了化学武器，而奥巴马面对外界要求其迅速对阿萨德采取行动的压力。

“用迫击炮扫射平民、滥杀无辜，这已经骇人听闻。若对平民使用潜在的大规模杀伤性武器，更突破了国际准则和国际法的另一底线，”奥巴马在白宫对记者说。

“那将导致游戏规则改变，”他说。但奥巴马并没有宣布阿萨德突破了“红线”，称美国的情报评估仍是“初步的”。

美国一些鹰派主张美国对叙利亚采取军事行动、武装叙利亚反对派，但也有一些议员主张更为冷静的处理方式。

到目前为止，美国政府不愿直接军事介入叙利亚冲突，只是向反对派提供非致命性军事援助。美国担心的是，提供给反对派的武器，可能最终落入与基地组织有关的武装分子手中。

奥巴马的幕僚坚持称，奥巴马需要掌握所有事实，才能决定采取行动。

白宫发言人卡尼称，若断定叙利亚使用了化学武器，奥巴马将考虑各种选项，包括但不限于军事行动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。