奥巴马警告阿萨德不要使用化学武器

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透华盛顿12月3日电---美国总统奥巴马周一警告叙利亚总统阿萨德不要对叙利亚反对力量使用化学武器，称如果他这麽做需後果自负。
“我想向阿萨德及听命于他的那些人绝对清楚地阐明一点：全世界都在关注，”奥巴马在一个生化及防核扩散专家的集会上发表讲话时说。
“使用化学武器完全不可接受，如果有人冒天下之大不韪使用这些武器，不仅後果自负还会被追究责任，”他说道。
奥巴马未指明美国将如何回应。不过，白宫发言人卡尼（Jay Carney）早前被问及动武是否为美国的选择之一时曾表示，美国正在制定应急方案。
目前尚不知晓美国官员为何认为叙利亚可能很快使用化学武器的原因。
奥巴马在讲话中还称，美国将继续支持叙利亚人民的正当愿望，接触叙利亚的反对派并向他们提供人道主义援助。他指出，他的目标是让叙利亚过渡成为一个摆脱阿萨德统治的国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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