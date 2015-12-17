美国宣布向台湾出售武器 中国外交部提出严正交涉

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿12月16日 - 新华社报导称，中国外交部副部长郑泽光奉命召见美国驻华使馆临时代办李凯安，就美国政府宣布向台湾出售总额约18.3亿美元的武器装备向美方提出严正交涉。
“台湾是中国领土不可分割的一部分。中方坚决反对美国向台湾出售武器，”新华社援引郑泽光称。
郑泽光称，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美三个联合公报原则，严重损害中国主权和安全利益。
“为了维护国家利益，中方决定采取必要措施，包括对参与此次美方向台湾出售武器的企业实施制裁，”郑泽光表示。（完）
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。