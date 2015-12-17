美国宣布向台湾出售武器 中国外交部提出严正交涉

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月16日 - 新华社报导称，中国外交部副部长郑泽光奉命召见美国驻华使馆临时代办李凯安，就美国政府宣布向台湾出售总额约18.3亿美元的武器装备向美方提出严正交涉。
“台湾是中国领土不可分割的一部分。中方坚决反对美国向台湾出售武器，”新华社援引郑泽光称。
郑泽光称，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美三个联合公报原则，严重损害中国主权和安全利益。
“为了维护国家利益，中方决定采取必要措施，包括对参与此次美方向台湾出售武器的企业实施制裁，”郑泽光表示。（完）
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导