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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 09:41 BJT

美国宣布向台湾出售武器 中国外交部提出严正交涉

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月16日 - 新华社报导称，中国外交部副部长郑泽光奉命召见美国驻华使馆临时代办李凯安，就美国政府宣布向台湾出售总额约18.3亿美元的武器装备向美方提出严正交涉。

“台湾是中国领土不可分割的一部分。中方坚决反对美国向台湾出售武器，”新华社援引郑泽光称。

郑泽光称，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美三个联合公报原则，严重损害中国主权和安全利益。

“为了维护国家利益，中方决定采取必要措施，包括对参与此次美方向台湾出售武器的企业实施制裁，”郑泽光表示。（完）

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