美参议员批评台湾对军力有自满感

1月23日在花莲拍到的一家台湾F-16战机。 REUTERS/Pichi Chuang

路透华盛顿2月11日（记者 Jim Wolf） - 美国参议员柯宁（John Cornyn）指责台湾在购买新F-16战机一事上没有做出足够的努力。柯宁曾领衔劝说总统奥巴马不要理会中国政府的关注，向台湾出售新F-16战机。

“当涉及到台湾的军事能力时，台湾方面似乎就会有一种莫名其妙的自满感，”柯宁说道。

柯宁为来自得克萨斯州的共和党参议员，负责在参议院拉拢共和党的投票。他曾寻求迫使奥巴马政府向台湾出售66架F-16C/D战机。

柯宁对台湾“似乎已放弃求购新F-16战机”表示失望。台湾与美国达成金额预计为37亿美元的协议，当中包括升级台湾145架老款F-16战机。

“台湾若不为自身利益积极且持续努力，其在（美国）国会的朋友几乎就无法推动向（台湾）出售F-16战机及其他尖端武器的事宜”，他在宣读缺席的传统基金会（Heritage Foundation）小组讨论发言稿时说。

台湾驻华盛顿代表处未立即对记者的置评要求做出回应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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