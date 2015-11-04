日本个股：本田放弃使用高田安全气囊气体发生器

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透华盛顿/底特律11月4日 - 本田汽车 表示，将放弃使用高田 生产的安全气囊气体发生器。此前美国最高汽车安全监管机构对高田处以7,000万美元罚款，并命该公司停止使用硝酸铵生产安全气囊的气体发生器。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，这种化学成分是导致气囊爆裂事故的一个因素。气囊爆裂事故已在美国导致七人死亡，近100人受伤。
本田在一份措辞严厉的声明中表示，不会再用高田产品作为前排座位的安全气囊气体发生器，并称有证据表明高田“不实陈述和操纵了某些气囊气体发生器的测试数据”，这使本田“深陷麻烦”。
高田股价周三在东京市场一度下挫11%。本田汽车股价则走高，早盘收涨2.99%。(完) (编译 许娜；审校 高琦)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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