《综述》苹果就海外避税问题与美国参议院展开争论，执行长将接受国会质询

全球立法者正密切关注跨国企业的纳税问题。谷歌在英国面临监管方对其税制的质询，惠普(Hewlett-Packard) 和微软 也曾被召至美国国会回答有关公司行为的询问。

企业的海外获利汇回美国之后，需支付最高35%的营业税，但在此之前无需纳税。这一例外条款被称为企业海外所得延迟纳税制度。

苹果在周二听证会召开前递交了一份证词，表示税收改革应该倾向于下调企业所得税，无论企业营收高低。改革还应取消税式支出，并对“企业海外获利合理征税，以鼓励资本自由回流至美国境内”。

公司在证词中表示，“苹果承认，如果对美国企业税制实施上述及其它改进，可能会增加公司的税负。”

研究机构Audit Analytics称，大型美国企业去年的海外获利增加了15%，达到创纪录的1.9万亿(兆)美元。但公司为了逃避高税率，将获利留在海外。

**税务审查**

委员会报告称，苹果还利用两套常规的海外纳税做法，这是跨国企业常见的避税策略。

跨国企业经常将产品和服务从一个子公司跨境转移到另一个子公司，这种做法被称为“转移定价”，目的在于降低企业的全球税务成本。

委员会的共和党参议员领袖麦凯恩周一在一份声明中表示，苹果的税制凸显出美国企业税法方面的漏洞，国会因此可以“有效堵住这个很多美资跨国企业都在利用的漏洞”。

莱文曾在2月提起有关解决税收漏洞的立法。他在周一的一场新闻发布会上表示，他的法案应该独立于国会其它全面改革议案而获得通过。众议院也曾提出类似法案。