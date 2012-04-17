问答：何为“巴菲特规则”？

路透华盛顿4月16日电（记者 Kim Dixon/Patrick Temple-West）---美国总统奥巴马和国会民主党议员为共和党设置政治陷阱，周一美国参议院就“巴菲特规则”进行投票，对美国最富人群设定最低税率。

民调显示，公众强力支持该规则。民主党人希望，参议院的投票和辩论能使共和党及其总统候选人罗姆尼披上“富翁党”的外衣，从而政治上为民主党在11月6日的大选助力。

共和党人称，“巴菲特规则”将有损经济复苏。他们还称，增加富人的纳税可能冲击小企业，阻碍其增长。

何为“巴菲特规则”？

该规则受到巴菲特的支持，以其名字命名。根据该规则，调整後净收入高於100万美元的个人或超过50万美元的独立申报已婚人士，纳税税率最低为30%。

民主党人强调，该规则适用对象并非资产超过100万美元的人，此类人群更加庞大。该规则只针对年收入超过100万美元的人群。

约43.3万美国家庭年收入超过100万美元，据研究公司税收政策中心（Tax Policy Center），这只约占所有纳税人的0.3%。

“巴菲特规则”的目的是什麽？

白宫表示，“巴菲特规则”是作为“纳税公平的基本规则”而提出，很多高收入者纳税低於应有水平。

几个月前，奥巴马政府提出用“巴菲特规则”取代替代性最低税（AMT），但後来国会税收专家表示，“巴菲特规则”不足以徵收足够的税收替代AMT。

高收入者纳税过少吗？

根据税收政策中心的数据，年收入超过100万美元的纳税人平均缴税税率接近19%。个人所得税最高纳税税率为35%，漏洞和其他抵扣令大多数美国人实际纳税税率低於应有水平。

年收入5-7.5万美元的中等收入纳税者平均实际纳税税率为5.7%，年收入介於1-2万美元的低收入群体不缴纳所得税。

同一纳税群体内实际纳税税率也相差非常大，有些人纳税远低於平均水平，有些人则远高於平均水平。批评人士称，这凸显了设定纳税下限的必要性。

根据美国国会研究处（Congressional Research Service）对2006年美国国税局（IRS）纳税人数据的研究，年收入超过100万美元的纳税人中，约65%的人纳税税率低於年收入不超过10万美元纳税人的税率中值。

巴菲特曾表示，他的实际纳税税率低於他的秘书。

奥巴马的竞选网站中有一个部分专门解释“巴菲特规则”，并呼吁国会通过该规则。

“巴菲特规则”能带来多少税收收入？

根据无党派税收联合委员会（Joint Committee on Taxation）的3月备忘录，如果实施“巴菲特规则”，2012至2022年将对高收入人群徵收470亿美元税收。

批评人士称，增加的税收收入与联邦预算赤字相比杯水车薪，将於9月30日结束的本财年预计赤字为1.2万亿美元。支持者则表示聊胜於无，而更为重要的问题是公平。

罗姆尼和奥巴马会受“巴菲特规则”影响吗？

罗姆尼属於“巴菲特规则”针对的人群。罗姆尼竞选团队1月公布的纳税文件显示，2010年罗姆尼家庭实际支付的税率为13.9%，2011年预计为15.4%。

罗姆尼是贝恩资本的创立人之一，大多数收入来自投资收益、分红和利息。这些收入普遍比工资所得要缴纳的税率低。

罗姆尼公布，过去两年约有1,300万美元的收入来自“附带权益”，所要缴纳的税率为15%。

奥巴马周五公布的2011年纳税文件显示，他为789,674美元收入支付了20.5%的税率，因此不会受到巴菲特规则影响。

为什麽参议院再次投票？

民主党控制的参议院多次对提高富人税收的草案进行投票，每次都因无法达到60%的支持率而失败。

参议院民主党领袖里德明知道共和党人会投反对票，为什麽还要再次举行投票呢？

有些原因很明显。随着很多美国人在4月17日报税截止前填报年度纳税表格，投票能有效吸引对“公平”问题的关注，该问题是民主党2012年竞选所强调的。

更为重要的是，近期的公众民意调查显示，大部分美国人支持提高对富人的税收。

因此，11月的大选前，参议院料进行更多“对富人征税”的类似投票。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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