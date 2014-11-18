调查：美国30强企业中有七家执行长薪酬超过企业上缴所得税

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透华盛顿11月18日（记者 Kevin Drawbaugh） - 周二发布的一项研究报告显示，去年美国30强企业中有七家的执行长(CEO)薪酬超过这些企业向联邦政府缴纳的所得税。
该报告称，这七家企业公布的2013年税前利润合计达到740亿美元，但同时合计获得了19亿美元退税。
该报告还称，去年这七家企业执行长的平均薪酬为1,730万美元。华盛顿智库政策研究所（Institute for Policy Studies）和Center for Effective Government共同编制了上述报告。
这七家企业分别是波音(BA.N)、福特汽车(F.N)、雪佛龙(CVX.N)、花旗集团(C.N)、Verizon Communications (VZ.N)、摩根大通(JPM.N)和通用汽车(GM.N)。
上述两家智库称，他们的研究结果表明，“我们的企业税制中存在很严重的缺陷”。
Verizon对此回应称，公司2013年缴纳的所得税为4.22亿美元。“我们没有提供按联邦和州的分类明细，但我向你们确认联邦部分的数字远超过公司执行长的薪酬，”该公司一位发言人在电邮中称。
波音称其去年的全球税款为16亿美元，但除500万美元以外的其他所有税款因研发和产品投资递延。该公司一位发言人称，当前的税费和现金税负可能上升，因为787飞机的交付量增多。
与其他公司一样，花旗集团称他们遵守所有的税法。“2013年，花旗在美国缴纳逾30亿美元工资税和逾9,500万美元使用税、个人财产和房地产税，”该集团一位发言人称。
福特和通用汽车称，由于之前几年严重亏损，纳税时考虑亏损转回，目前在美国的税负减少。
雪佛龙称，由于一些原因，其2013年1,500万美元的美国联邦所得税费用“远低于正常水平”。与其他公司一样，该公司强调其在全球范围缴税。
摩根大通拒绝发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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