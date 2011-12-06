PCAOB主席称中美联合审计监管僵局有望获突破

路透华盛顿12月5日电（记者 Nanette Byrnes）---美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）主席多蒂（James Doty）周一称，他希望与中国当局的联合审计调查谈判明年初会恢复。

多蒂表示，针对中国公司审计问题的僵局，明年需要找到部分解决方案。

多蒂在一场会计会议间隙强调，民主党参议员舒默（Charles Schumer）已针对此问题致信该委员会，近期委员会面临的来自美国国会的压力加大。

多蒂告诉路透，他和下属一直与中国新任证监会主席郭树清接触。多蒂称，他希望到明年初能与中国方面达成联合调查协议。

中美新一轮审计监管合作会议尚未敲定日期和地点。上次会议於7月在北京举行。

记者问道，中美未能达成协议，是否因为中方有主权和国家机密的担忧，多蒂指出，中方已允许外国审查防务交易、药业及钢铁业等领域。

他表示，进行点审计工作不会太令人担忧，而且中国可以借此机会，参与到全球审计监管体系中来。

还有一个尚待讨论的问题是，如果PCAOB不能对相关审计进行调查，该委员会是否还允许中国公司保留注册身份并为上市公司开展审计工作。

当被问及PCAOB是否有可能撤销中国公司注册身份，多蒂表示，谈判正在推进并取得进展，此类最後通牒不会被作为筹码使用。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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