美国经济: 财政部公布反逃税法案,要求国外金融机构报告国民资产信息

路透华盛顿1月17日 - 美国最新公布的海外账户信息报告法案,把美国之外的养老基金和共同基金豁免在外.该规则旨在围堵那些把资产放在海外,以达到逃税目的的美国人.

美国财政部周四公布了海外账户纳税法案(FATCA),该法案主要针对银行,要求持有美国纳税人资产超过5万美元的外国金融机构向美国国税局报告.

财政部将于2014年1月开始严厉惩罚不遵守该法案的个人和金融机构,而企业、银行和外国投资基金则请求推迟实施处罚,但请求遭到财政部的拒绝.

该公告为FATCA法规编写过程画上句号.该法案在2010年3月通过,此前发生的一起瑞士银行丑闻暴露出美国纳税人在海外藏匿数以百万计美元资产以逃避纳税.

海外非避税天堂地区的某些退休基金,人寿保险及其他"低风险"金融产品,不必向IRS报告美国账户持有者的信息.金融企业和外国政府也一直在要求对此给予豁免.

该法案为全球首例,但遭到企业和美国盟国的批评,称其为单边、越权,而且侵犯隐私.美国法律要求国民对全球收入纳税,而不仅是国内收入.