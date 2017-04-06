标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过

修正-《技术解析》LME期铜料跌穿5,683美元支撑位，并进一步下探5,641
路透新加坡5月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜有可能跌穿每吨5,683美元支撑位，并进一步跌向下一支撑位5,641美元。目前似乎难以突破5,683-5,736美元阻力区域。
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路透新加坡5月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜有可能跌穿每吨5,683美元支撑位，并进一步跌向下一支撑位5,641美元。目前似乎难以突破5,683-5,736美元阻力区域。
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元