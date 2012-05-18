Facebook联合创始人萨维林承诺向美国缴税

路透5月17日电---Facebook联合创始人萨维林(Eduardo Saverin)周四在一份声明中称，他有义务也准备“向美国政府缴纳数亿美元税款”。

萨维林表示，放弃美国国籍并移居新加坡“完全出於我对在新加坡工作和生活的兴趣，2009年起我就在新加坡”。

Facebook料於周五上市，一些议员指责萨维林放弃美国国籍是为了避税。

在发给路透的声明中，萨维林表示：“对於我拥有美国国籍期间的一切收入，我已经依法纳税，并将继续缴纳应缴税款。我的私人决定引发公众讨论是一件不幸的事情，不幸在於辩论并非基於事实本身，而是猜测和错误信息。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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