分析：特朗普税改计划迷雾重重 或抑制美股涨势

路透纽约3月29日 - 在美国总统特朗普的医保改革议案遭遇重大挫败之后，华尔街对美国将实施大规模减税的预期开始降温，这可能会让投资者为全球股市下跌做好准备。

在共和党领导人周五被迫撤回美国医保体系改革议案后，白宫已将注意力转移到税收改革上。医改议案旨在废除奥巴马政府在2010年通过的医保法案。

特朗普将减税(包括下调企业税)作为其2016年竞选总统时的一项主要承诺。特朗普在11月8日的大选中获胜，刺激了企业和投资者的胃口。他们将税改议案的通过视为事实上的巨大成功。

但共和党人的内讧导致医改议案被众议院领袖撤回，以及医改料带来的支出节省预期幻灭，这些都导致改革努力面临更多问题。

“现在税改议案的一些条款似乎不得不缩减甚至删除，”独立税务分析师Robert Willens表示。“很显然，计划必须得温和点。”

其他人则不那么乐观。

“2017年完成企业减税的可能性由大变小，”Weeden & Co首席全球策略师Michael Purves表示。“减税对潜在获利是一个巨大贡献因素。”

高盛分析师团队认为，他们起初对未来10年降税约1.75万亿美元的预期面临“一些下行风险”，不过他们仍认为会达成协议。

特朗普曾表示，他希望将企业税率从35%降至15-20%之间。

缩水版的税改目标可能激发基金经理人的担忧，认为美国股市估值显得过高。

据汤森路透数据，分析师预期标准普尔500指数成分股今年获利料增长11%，比2016年仅1.4%的增幅大大提升。不过许多分析师的预估中尚未将减税因素纳入考虑。

“(医保改革议案失败)在我看来，等于为投资国际和新兴市场股票提供了更充分的理由。”BMO Private Bank投资长Jack Ablin说。

**“估值明显过高”**

以预期市盈率(本益比)来看，美国市场和英国、欧洲及新兴市场相比，已来到多年来最贵的水准；相比日本，则为至少六个月来最贵。

以未来12个月预期获利来看，美股市盈率将近18倍，英股、日股和欧股是略高于14倍，新兴市场股票则为近12倍。

欧洲股市今年仍有望进一步上涨。周三公布的路透调查显示，从现在到年底，美股料只有不到3%的涨幅，但泛欧STOXX 600指数及Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨幅料在5-6%左右。

“现在论证欧洲股市比美国股市更适于投资非常容易，”ThornburgInvestment Management的资产组合经理Matt Burdett称，该公司管理着490亿美元资产。

Sierra Strategic Income基金的联席投资组合经理Dave Wright表示，美国市场看起来“估值过高”。该基金管理着23亿美元资产。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，3月22日止当周，设在美国的欧洲股票基金总共吸引了6.36亿美元资金，流入规模为2015年12月以来最高。这也折射出美国投资人对海外资产兴趣越来越高。

截至最近一周，这些基金流入资金的四周移动均值达3.28亿美元，为2016年1月以来最高。理柏数据还显示，同期设在美国的股票基金净流出资金超过10亿美元。

不过，投资人不大可能仅仅因为特朗普税改法案的结局而彻底退出美国股市。

Albion Financial Group投资长Jason Ware表示，“如果你看大局的话，他们能否把公司税率降低20%或25%不太重要。”(完)

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