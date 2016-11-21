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时事要闻 | 2016年 11月 22日 星期二 07:58 BJT

美国国务院示警本国公民 称假日期间欧洲发生恐怖袭击风险上升

路透华盛顿11月21日 - 美国国务院周一对美国公民发布警示，称欧洲全境发生恐怖袭击的风险上升，尤其是假期季。

国务院在声明中称，“美国公民在节假日、重大活动及露天市场中应小心谨慎，”并称据可靠消息，伊斯兰国、基地组织(al Qaeda)以及他们的分支持续计划在欧洲发动袭击。(完)

(编译 李爽 审校 李婷仪)

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