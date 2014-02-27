美国对泰国暴力事件表示关切 呼吁各方克制

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿2月26日 - 美国周三对泰国日渐增多的暴力事件表示关切，并且呼吁冲突各方保持克制。
泰国反政府示威持续已近四个月，示威者与总理英拉支持者之间的暴力冲突频频发生。
反政府示威地点附近一个繁华的购物区周日发生爆炸，造成两名儿童和一名女性丧生、至少22人受伤。
“暴力并非让人可接受的解决政治分歧的方式，”美国国务院发言人JenPsaki在每日的记者会上谴责周日的爆炸事件，并称这种行为“不可宽恕”。
“我们再次呼吁各方保持克制，并且敦促泰国当局对近期的各种暴力行为进行全面、透明的调查，”Psaki说。
她还表示，美国正在密切关注事态发展。美国国务院一位官员称，美国驻泰国大使积极努力，以鼓励以和平和民主的方式化解当前的紧张局势。
欧洲国家和联合国周三也对泰国周日发生的暴力事件予以谴责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。