美国对泰国暴力事件表示关切 呼吁各方克制

路透华盛顿2月26日 - 美国周三对泰国日渐增多的暴力事件表示关切，并且呼吁冲突各方保持克制。

泰国反政府示威持续已近四个月，示威者与总理英拉支持者之间的暴力冲突频频发生。

反政府示威地点附近一个繁华的购物区周日发生爆炸，造成两名儿童和一名女性丧生、至少22人受伤。

“暴力并非让人可接受的解决政治分歧的方式，”美国国务院发言人JenPsaki在每日的记者会上谴责周日的爆炸事件，并称这种行为“不可宽恕”。

“我们再次呼吁各方保持克制，并且敦促泰国当局对近期的各种暴力行为进行全面、透明的调查，”Psaki说。

她还表示，美国正在密切关注事态发展。美国国务院一位官员称，美国驻泰国大使积极努力，以鼓励以和平和民主的方式化解当前的紧张局势。

欧洲国家和联合国周三也对泰国周日发生的暴力事件予以谴责。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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