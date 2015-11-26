奥巴马称美国是安全的 民众应照常庆祝感恩节

路透华盛顿/纽约11月25日（记者 Roberta Rampton/Kylie Gumpert） - 美国总统奥巴马周三发表讲话称美国是安全的，以寻求安抚民心。许多美国民众将在感恩节长周末出行，相关部门已加强了机场的安保措施。

周四，纽约将迎来一年一度的梅西感恩节大游行活动，参加人数预计将创纪录。纽约市警察局长布莱顿（William Bratton）称，该市正在为该活动部署比以往更多的警力。

“我们目前没有具体和可信的情报显示有针对我们国家的阴谋。”奥巴马在白宫对记者称。

“我们正采取所有可能的措施来确保我们国家的安全。”奥巴马称。

感恩节长周末是一年中美国最繁忙的旅行假期。根据美国汽车协会（AAA），有近4,690万美国民众将在感恩节长周末出行，其中有360万人将会乘坐飞机出行。

奥巴马在声明中试图缓解民众的担忧。

“我知道，很多家庭已在餐桌上讨论过他们对于恐怖主义的担忧，许多人是在9.11以来第一次讨论。”奥巴马称。

但奥巴马称，民众应当“照常进行感恩节周末活动”，不过仍需对任何可疑活动“保持警惕”。（完）