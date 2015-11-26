奥巴马称美国是安全的 民众应照常庆祝感恩节

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透华盛顿/纽约11月25日（记者 Roberta Rampton/Kylie Gumpert） - 美国总统奥巴马周三发表讲话称美国是安全的，以寻求安抚民心。许多美国民众将在感恩节长周末出行，相关部门已加强了机场的安保措施。
周四，纽约将迎来一年一度的梅西感恩节大游行活动，参加人数预计将创纪录。纽约市警察局长布莱顿（William Bratton）称，该市正在为该活动部署比以往更多的警力。
“我们目前没有具体和可信的情报显示有针对我们国家的阴谋。”奥巴马在白宫对记者称。
“我们正采取所有可能的措施来确保我们国家的安全。”奥巴马称。
感恩节长周末是一年中美国最繁忙的旅行假期。根据美国汽车协会（AAA），有近4,690万美国民众将在感恩节长周末出行，其中有360万人将会乘坐飞机出行。
奥巴马在声明中试图缓解民众的担忧。
“我知道，很多家庭已在餐桌上讨论过他们对于恐怖主义的担忧，许多人是在9.11以来第一次讨论。”奥巴马称。
但奥巴马称，民众应当“照常进行感恩节周末活动”，不过仍需对任何可疑活动“保持警惕”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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