奥巴马称美国是安全的 民众应照常庆祝感恩节

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/纽约11月26日（记者 Roberta Rampton/Kylie Gumpert） - 美国总统奥巴马周三发表讲话称美国是安全的，以寻求安抚民心。许多美国民众将在感恩节长周末出行，相关部门已加强了机场的安保措施。
周四，纽约将迎来一年一度的梅西感恩节大游行活动，参加人数预计将创纪录。纽约市警察局长布莱顿（William Bratton）称，该市正在为该活动部署比以往更多的警力。
“我们目前没有具体和可信的情报显示有针对我们国家的阴谋。”奥巴马在白宫对记者称。
“我们正采取所有可能的措施来确保我们国家的安全。”奥巴马称。
感恩节长周末是一年中美国最繁忙的旅行假期。根据美国汽车协会（AAA），有近4,690万美国民众将在感恩节长周末出行，其中有360万人将会乘坐飞机出行。
奥巴马在声明中试图缓解民众的担忧。
“我知道，很多家庭已在餐桌上讨论过他们对于恐怖主义的担忧，许多人是在9.11以来第一次讨论。”奥巴马称。
但奥巴马称，民众应当“照常进行感恩节周末活动”，不过仍需对任何可疑活动“保持警惕”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r