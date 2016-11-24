焦点：美国零售商的感恩节销售战早早开打 不再只盯着黑色星期五

路透芝加哥11月23日 - 随着黑色星期五销售额的下滑，美国零售商推出感恩节前促销活动的时间也比近几年更早，因节后这天不再是实体连锁店的销售高峰了。

感恩节后的周五被称作黑色星期五，素来标志着假日购物季的开端；也正是在这一天，零售商全年的业绩由亏损(红色)转为盈利(黑色)。

为提高客流和销售额，许多零售商在感恩节晚上就开始营业。

但根据全美零售商联合会的数据，2015年感恩节后周末的购物者人数较2012年的1.47亿人次下降近三分之一，仅为1.02亿人次。此外，提前假日促销以及线上购物也导致去年这一期间购物者在商店的支出下降逾6%。

但美国零售商今年又加倍努力提振销售，所采用的是常见策略，不过力度有所加大。沃尔玛(Wal-Mart)已经表示，今年将把库存增加超过一半，而且促销活动在感恩节一早就将在网上推出；往年的促销活动一般要等到黑色星期五。

零售价格和数据分析公司Market Track表示，根据对美国最大的15家实体零售商及它们在网上发布的黑色星期五通告的分析，他们的行动比去年大概提前了三天。

“他们都试图先发制人，促销活动的开始时间一年比一年早，”Market Track高管Traci Gregorski表示。

Market Track的数据显示，去年随着圣诞节的临近，畅销商品的打折幅度在黑色星期五价格的基础上又增加了30%-40%。

哥伦比亚大学商学院教授暨Sears Canada (SCC.TO)前执行长Mark Cohen表示，黑色星期五相关的蠢蠢欲动情绪已大为减弱。

“消费者知道一年到头都会有诱人的促销与折扣，只要等待，假期季节期间的价格只会越杀越低，”他表示。

Target(TGT.N)、梅西百货(Macy's)(M.N) 、Kohl's(KSS.N)、家得宝(Home Depot)(HD.N)以及Lowe's Cos(LOW.N)等零售商的网站，已经推出折扣活动好几天。

电商巨头亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)也加入战局，首度推出持续一个月之久的黑色星期五促销活动。

一些品牌也不落人后，祭出惊人折扣，让黑色星期五的魅力逊色不少。手提包制造商Kate Spade (KATE.N)的部分商品已经下杀到二五折；价格优惠的连锁百货Saks Off Fifth也对部分服饰与鞋类提供类似折扣。

**假日购物季延长**

“假日季正在延长，黑色星期五不再是购物季的开始，”商业咨询公司BDO Consumer负责零售和消费者产品的主管Natalie Kotlyar说道，并补充道很多已经在万圣节、劳工节甚至亚马逊7月12日的会员日便开始假日购物。

汤森路透/益普索在网上调查了1,639名成年人显示，其中有63%的人并没有在今年黑色星期五购物的计划。约32%的的人计划在当天完成一半左右的假日购物。

跨越11月和12月的年底购物季对零售商来说至关重要，这占到他们年销售额的40%之多。NRF预期今年的假日购物季将增加3.6%至6,558亿美元。不过从以往来看，NRF的销售预期一向是过于乐观。

BDO Consumer称，根据对100家美国零售企业的首席营销官的电话采访，单就黑色星期五来看，约70%的零售商预期今年的销售额将持平。

但不管怎样，像Target和沃尔玛这些传统的实体企业仍会在感恩节当天下午六点开始打折。(完)