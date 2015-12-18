美国多家主题公园加强安检

路透佛州奥兰多12月17日（记者 Barbara Liston） - 美国佛罗里达州和加利福尼亚州的多家主题公园加强游客安检措施，这些公园包括迪士尼乐园、海洋世界和环球影城等。

迪士尼(DIS.N)旗下公园还停止售卖玩具枪，14岁以上的游客禁止穿着电影服装，并增用金属探测器对游客进行随机二次筛查。

官员称，加州安纳海姆和佛州奥兰多的迪士尼乐园以前就对游客的包进行手检，并使用手持金属探测器。

12月2日美国加州发生枪击案，导致14人遇害；11月13日法国巴黎多处地点遭遇恐怖袭击，导致130人遇难。

公园运营方在宣布加强安全措施时未具体提到上述袭击事件，但迪士尼方面称鉴于近期发生的事件，决定加强安全措施。

据当地媒体报导，海洋世界娱乐(SEAS.N) 的奥兰多主题公园也在使用金属探测器。

环球影城的发言人施罗德（Tom Schroder ）称，在奥兰多和好莱坞的环球影城也在试用金属探测器，但这并非针对某个特殊事件作出的反应。

施罗德说：“我们只是希望客人感到安全。”

迪士尼称，佛州的主题公园内将有更多穿制服的执法人员巡逻，还加强了一些相对隐蔽的安全措施。

奥兰多当地媒体报导称，上周末一名男子因试图带枪进入迪士尼魔法王国而被捕。（完）