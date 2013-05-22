美国小镇遭最强龙卷风洗劫 至少24人死亡

5月21日拍到的摩尔镇上被龙卷风毁坏的房屋和警车。 REUTERS/Rick Wilking

路透俄克拉荷马市摩尔5月21日（记者 Carey Gillam/Ian Simpson） - 美国俄克拉荷马市郊区的摩尔镇（Moore）遭龙卷风洗劫，整片住宅区房屋被夷为平地，造成至少24人死亡、数千人无家可归。救援人员周二开始挨家挨户搜救幸存者。

这是两年来袭击美国的最致命龙卷风，造成的死亡人数比起初担心的少，但死难者中有九名儿童，其中包括Plaza Towers小学的七名学生。

在龙卷风袭击后的逾24个小时中，救援人员已从废墟中找到100多名生还者。大约有240人受伤。

救援人员和搜救犬在残垣断壁下寻找生还者，当地的居民则讲述了他们近距离接触这场龙卷风的情景。

“你能想象出一头狮子吗，一头硕大无比的狮子？你会以为那是一列货运列车，就像是那个样子。这是我有生之年听到的最可怕的事情，”40岁的俄克拉荷马Westmoor地区居民Kim Limke说。

美国国家气象局周二上调这次龙卷风的强度级别，称这次龙卷风强度为罕见的EF5级，每小时风速超过320公里，为美国目前使用的改良藤田级数（Enhanced Fujita Scale）的最强级别的龙卷风。

龙卷风刚过后几小时，有关方面估算的死亡人数较高，俄克拉荷马市法医办公室曾称死亡人数可能高达91人，但当地官员周二称迄今只发现了24具尸体，远低于原先公布的51人死亡的数字。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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