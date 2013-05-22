美国小镇遭最强龙卷风洗劫 至少24人死亡

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄克拉荷马市摩尔5月21日（记者 Carey Gillam/Ian Simpson） - 美国俄克拉荷马市郊区的摩尔镇（Moore）遭龙卷风洗劫，整片住宅区房屋被夷为平地，造成至少24人死亡、数千人无家可归。救援人员周二开始挨家挨户搜救幸存者。
这是两年来袭击美国的最致命龙卷风，造成的死亡人数比起初担心的少，但死难者中有九名儿童，其中包括Plaza Towers小学的七名学生。
在龙卷风袭击后的逾24个小时中，救援人员已从废墟中找到100多名生还者。大约有240人受伤。
救援人员和搜救犬在残垣断壁下寻找生还者，当地的居民则讲述了他们近距离接触这场龙卷风的情景。
“你能想象出一头狮子吗，一头硕大无比的狮子？你会以为那是一列货运列车，就像是那个样子。这是我有生之年听到的最可怕的事情，”40岁的俄克拉荷马Westmoor地区居民Kim Limke说。
美国国家气象局周二上调这次龙卷风的强度级别，称这次龙卷风强度为罕见的EF5级，每小时风速超过320公里，为美国目前使用的改良藤田级数（Enhanced Fujita Scale）的最强级别的龙卷风。
龙卷风刚过后几小时，有关方面估算的死亡人数较高，俄克拉荷马市法医办公室曾称死亡人数可能高达91人，但当地官员周二称迄今只发现了24具尸体，远低于原先公布的51人死亡的数字。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币