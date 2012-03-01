龙卷风袭击美国中西部 至少9人丧生

2月29日在美国密苏里州拍到的图片。 REUTERS/Sarah Conard

路透伊利诺伊州2月29日电（记者 Bruce Olson）---美国相关机构称，强力风暴引发的龙卷风周三袭击美国中西部地区，造成9人死亡，其中伊利诺伊州一栋房屋被龙卷风卷起，落下时砸死6人。

风暴在夜晚袭击密苏里州，也造成3人死亡。密苏里州布兰森的娱乐区每天靠乡村音乐表演及其他表演者吸引成千上万人，该地区因龙卷风被迫临时关闭。

在伊利诺伊有1万人口的哈里斯堡镇，镇长格雷格（Eric Gregg）称2名男性和4名女性在黎明前的龙卷风袭击中丧生。格雷格将风暴灾害描述为“极为可怕”。

这6人是因大风卷起的一座房屋落到其他房屋而致身亡。

格雷格称：“数百栋房屋受损，价值损失数百万美元。镇上的医院严重受损，一个有10家商店的购物中心也被毁。”

美国林务局工作人员汉考克（Mike Hancock）及数位其他人员带着设备试图在上述6人遇难地展开救援。

他说：“我们尽可能向里面爬去，随後发现建筑不稳，整个地基都在摇晃，我们不得不出来。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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