美国遭龙卷风袭击 至少51人死亡

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透俄克拉荷马市摩尔5月20日（记者 R.J. Young） - 美国俄克拉荷马市郊区的摩尔镇（Moore）周一遭遇威力巨大的龙卷风袭击，造成至少51人死亡，大片房屋、两所学校和一家医院被夷为平地。
救援人员争分夺秒，赶在天黑前寻找生还者。美国有10个州面临龙卷风威胁。
俄克拉荷马市的法医证实已有51人死亡。KFOR电视台援引未具名现场官员的话报道称，大约有20-30名学生失踪，可能已经遇难并被埋在废墟下。
KFOR电视台在现场报道称，警方和消防人员在摩尔镇已被摧毁的Plaza Towers Elementary school找到了三年级的学生。航拍视频播放了救援人员在废墟中搜救的情况。
“在俄克拉荷马市报道龙卷风的18年中，我从未见过这样的情景，这无疑是最为可怕的，”KFOR记者Lance West说。
美国国家气象局风暴预报中心发言人Keli Pirtle称，该中心在龙卷风到来16分钟前向该镇发布了预警，比平均的8-10分钟更为提前。这场龙卷风于当地时间下午3:01（2001 GMT）袭击摩尔镇。
Pirtle指出，该中心在下午2:56用“强调词汇”将通知提升为紧急警告，当时距龙卷风到来还有五分钟。(完)
(编译 侯雪苹 审校 张家伟)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选