美国遭龙卷风袭击 至少51人死亡

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路透俄克拉荷马市摩尔5月20日（记者 R.J. Young） - 美国俄克拉荷马市郊区的摩尔镇（Moore）周一遭遇威力巨大的龙卷风袭击，造成至少51人死亡，大片房屋、两所学校和一家医院被夷为平地。

救援人员争分夺秒，赶在天黑前寻找生还者。美国有10个州面临龙卷风威胁。

俄克拉荷马市的法医证实已有51人死亡。KFOR电视台援引未具名现场官员的话报道称，大约有20-30名学生失踪，可能已经遇难并被埋在废墟下。

KFOR电视台在现场报道称，警方和消防人员在摩尔镇已被摧毁的Plaza Towers Elementary school找到了三年级的学生。航拍视频播放了救援人员在废墟中搜救的情况。

“在俄克拉荷马市报道龙卷风的18年中，我从未见过这样的情景，这无疑是最为可怕的，”KFOR记者Lance West说。

美国国家气象局风暴预报中心发言人Keli Pirtle称，该中心在龙卷风到来16分钟前向该镇发布了预警，比平均的8-10分钟更为提前。这场龙卷风于当地时间下午3:01（2001 GMT）袭击摩尔镇。

Pirtle指出，该中心在下午2:56用“强调词汇”将通知提升为紧急警告，当时距龙卷风到来还有五分钟。(完)