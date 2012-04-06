美国最小镇以90万美元卖给越南人

路透爱达荷州萨蒙4月5日电（记者 Laura Zuckerman）---美国怀俄明州只有一位居民的巴福德镇（Buford）周四经过11分钟的网上拍卖，以90万美元出售给一位来自越南的匿名买家，此事引起全球范围的关注。

这个西部小镇座落在怀俄明州西南的拉勒米镇（Laramie）和夏延文镇（Cheyenne）之间，面积约四公顷，镇上有一家便利店和一个加油站，还有一栋房屋。该镇的拍卖吸引了来自46个国家的网上看客和投标人。

根据负责此次拍卖的俄克拉荷马拍卖行Williams & Williams发布声明称，买家专程从越南飞到怀俄明州来购买该镇，他将此举看成他的“美国梦”，但买家不愿透露姓名。

“在美国拥有一片土地，一直是我的梦想，”买家在声明中说。

萨蒙斯（Don Sammons）是长期居住该镇的唯一居民，他在1980年和妻子Terry从洛杉矶搬到该镇生活，在妻子去世六年後，於1992年买下了这座小镇。

巴福德镇被称之为美国最小镇，是用美国南北战争时期北方军陆军少将约翰·巴福德（John Buford）的名字命名。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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