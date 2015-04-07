美国政经：国防部长称若无法达成TPP将威胁美国影响力

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透凤凰城4月6日 - 美国国防部长卡特周一表示，支持奥巴马政府为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)扫清障碍的努力，称时间已所剩不多，若协议无法达成将令美国的影响力及亚太地区稳定面临风险。
12个亚太国家一直在努力达成TPP。但美国国会迟迟不能通过贸易促进权法案，让人怀疑这项协定能否达成。
卡特在首次作为国防部长出访亚洲之前的演讲中表示，美国营造亚洲稳定和繁荣的政策取得了成功，因为民主党和共和党都将其作为优先任务。
他呼吁国会通过贸易促进权法案，因TPP是奥巴马政府向亚太地区“重新平衡”一个最重要的组成部分，“有很强的战略意义”。
卡特称，事实上通过该协议“在我看来其重要性堪比增加一艘航母”。
“这将加深我们与国外的联盟和伙伴关系，凸显出我们对亚太地区的持续承诺，”卡特在亚利桑那州立大学演讲称，随后他将访问日本和韩国。
“时间所剩不多。我们已经看到这个地区的国家试图瓜分这些市场...这对美国进入这些增长中的市场构成威胁，也可能使地区不稳。我们都必须决定，是否要放任这种情况发生。”(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日