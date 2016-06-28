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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 02:51 BJT

标题新闻：美国商务部称初步调查发现中国向出口公交车和卡车轮胎提供17.06-23.38%的可制裁补贴

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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