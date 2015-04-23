美国政经：参议院委员会否决在快速通道法案中纳入严厉汇率规定的提案

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透华盛顿4月22日 - 美国参议院的一个委员会周三否决在一项重要的贸易法案中扩充 反汇率操纵条款的提案，避免与奥巴马政府和美国贸易伙伴国发生冲突。
此修正案要求，在快速通道法案中纳入允许对蓄意压低本币汇率的国家实施制裁的规定。美国参议院财务委员会最终以15比11的票数否决该修正案。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。