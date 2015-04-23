美国政经：参议院委员会否决在快速通道法案中纳入严厉汇率规定的提案

路透华盛顿4月22日 - 美国参议院的一个委员会周三否决在一项重要的贸易法案中扩充 反汇率操纵条款的提案，避免与奥巴马政府和美国贸易伙伴国发生冲突。

此修正案要求，在快速通道法案中纳入允许对蓄意压低本币汇率的国家实施制裁的规定。美国参议院财务委员会最终以15比11的票数否决该修正案。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)