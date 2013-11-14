美贸易及就业数据凸显经济前景低迷

10月23日在纽约布鲁克林拍到的一张招工广告牌。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 9月贸易逆差扩大至418亿美元

* 进口创近一年来最高，出口则下滑

* 上周初请失业金人数减少2,000人，此前一周数据上修

* 第三季非农成产率环比年率上升，单位劳工成本下降

路透华盛顿11月14日 -美国9月贸易逆差扩大，因进口升至近一年来最高，且出口连续第三个月下滑，表明第三季经济成长初估值将很可能被下修。

周四出炉的其他数据表明，就业市场状况并不像上周强劲的10月非农就业报告所显示的那么乐观。上周初请失业金人数下降，但11月2日止当周的降幅小于初值。

“报告披露出口及请领失业金情况要比我们预期的略偏疲弱，这让经济前景略显低迷，”ActionEconomics的首席分析师Mike Englund表示。

商务部公布，美国9月贸易逆差扩大8.0%至418亿美元，为5月以来最高水平。分析师原本预期为逆差390亿美元。

经通胀调整后的贸易逆差扩大至504亿美元，亦为5月以来最高，前月为474亿。

贸易数据将被用于计算国内生产总值(GDP)，9月逆差扩大意味着，政府将很有可能下修第三季GDP增长环比年率初值；分析师预计，下修幅度介于0.1至0.2个百分点。

据报，贸易在7-9月当季对GDP增幅的贡献为0.31个百分点。该季经济增长环比年率为2.8%。

劳工部在另一份报告中表示，11月9日当周经季节调整的初请失业金人数减少2,000人至33.9万。

然而，11月2日当周的初请失业金人数修正值比初值增加了5,000人。11月9日当周初请失业金人数四周移动均值下降5,750人至34.4万。

“报告显示就业市场的复苏在某些方面出现停滞，”道明证券资深经济分析师Millan Mulraine说。

美国金融市场对贸易和初请失业金数据几无反应，而是全力关注参议院召开的美联储主席提名人叶伦听证会，以期从中寻找短期内货币政策的线索。

叶伦明确表示将继续推进美联储的超宽松货币政策，直到决策者确信经济可以持续复苏并不断带动就业增长。

美联储上月维持每月850亿美元的购债计划不变，旨在通过低利率刺激经济成长。由于美国经济成长难以加速且通胀依然温和，预计这项政策到2014年初之前不会有变。

劳工部另一份报告显示，第三季单位劳工成本下降0.6%，前一季为上升0.5%。该数据显示目前的通胀压力不强。

沃尔玛(WMT.N)第三季业绩疲弱，美国同店销售再次下滑，亦突显出需求疲弱的情况。

美国初请失业金相关图表请点选： link.reuters.com/xew34t

美国贸易收支相关图表请点选： link.reuters.com/vyx54t

美国生产率相关图表请点选： link.reuters.com/qyv75t

**就业市场复苏仍未加快**

国内需求低迷阻碍就业出现更强劲的增长，而后者对降低失业率具有决定作用。上月新增就业岗位20.4万个，但政府停运16天令失业率上升0.1个百分点至7.3%。

虽然贸易支撑了经济的复苏，但全球需求放缓正在损及出口。9月出口下滑0.2%至1,889亿美元，为连续第三个月下降。

“出口乏力是因为全球其他地区经济多数几乎没有取得增长，”IHS GlobalInsight的美国经济分析师Michael Montgomery说。

进口上升1.2%至2,307亿美元，为去年11月以来高位。汽车进口创历史新高。

但由于消费支出大幅放慢，一些进口商品可能堆放在仓库中。

这或许令企业不愿增加库存，而库存囤积速度放慢，将会拖慢第四季GDP的增长。

9月自中国的进口上升，使美中贸易逆差达到创纪录的305亿美元。(完)

(编译/审校 王兴亚/徐文焰/郑茵/孙茉莉/侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。