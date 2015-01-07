美贸易逆差触及11个月低位 民间就业岗位增幅超预期

2015年1月4日在拉斯维加斯拍到的图片。 REUTERS/Steve Marcus

路透华盛顿1月7日 - 美国11月贸易逆差收窄至11个月低位，因油价下滑导致进口额下降，降幅超过了可能因西海岸一主要港口劳资纠纷导致的出口减少。

周三公布的另一项数据显示，12月民间就业岗位增加，显示尽管海外成长放缓，但美国经济仍在破浪前行。

美国商务部周三公布，11月贸易逆差收窄7.7%，至390亿美元，为2013年12月以来最低。

经通胀调整后，贸易逆差从10月的501亿美元降至478亿美元，可能不足以改变贸易将拖累第四季度国内生产总值(GDP)的观点。

第三季GDP按年猛增5.0%，为11年来最快增速，其中贸易的贡献为0.8个百分点。

第四季成长预估目前为2.5%-3.0%。除贸易外，库存累积预计也会限制经济成长。第三季企业补充库存的速度快于预期。

不过，汽油价格回落和劳动力供应收紧预计将刺激消费者支出，2015年经济前景一片光明。

ADP就业数据进一步表明就业市场不断改善。数据显示，12月民间就业岗位增加24.1万个，11月增幅为22.7万。

周五，美国政府将公布更为全面的非农就业报告，其中将包括公共和民间部门的就业状况。

ADP就业数据公布后，美国股指期货扩大涨幅。美元指数上扬。

11月进口下降2.2%，至2,354亿美元，为去年2月以来最低。石油进口额为2009年8月以来最低，从而导致石油贸易逆差降至近11年来最低。

页岩油生产热潮使美国对海外石油的依赖降低，缓解了经常帐赤字的压力。11月的原油进口量为1994年2月以来最低。

11月石油平均进口价格降至每桶82.95美元，为2010年12月以来最低，10月为每桶88.47美元。

油价下跌应有助于缓解非石油产品进口所产生影响，预计因国内需求不断改善和美元走强，此类进口将增长。

11月出口减少1.0%，至1,964亿美元。进出口可能都因西海岸港口的劳资纠纷而受到影响。部分企业表示，劳资纠纷导致货物付运推迟。出口减少可能是全球经济成长放缓开始导致对美国商品的需求减少的最初迹象。

对欧盟的出口下降7.7%，对两大主要贸易伙伴－加拿大和墨西哥的出口也锐减。对日本的出口骤降9.7%。

对华出口减少3.9%，而从中国的进口回落6.9%，使政治敏感性极强的对华贸易逆差下降8.0%，至299亿美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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