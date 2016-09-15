美国等13国承诺将展开WTO谈判 禁止渔业补贴行为

路透华盛顿9月14日 - 美国和另外12国周三承诺将在世界贸易组织(WTO)展开有关禁止渔业补贴的协商，特别是那些导致过度捕捞和产能过剩、或者与非法捕捞有关的补贴。

这些国家在华盛顿一大型海洋会议召开前夕发表联合声明称，全球31%的渔场生产作业处于生物学上的不可持续水平；58%已达极限，没有任何成长空间。

“每年渔业补贴的规模估计达到上百亿美元。这明显扭曲了全球渔业市场，也是导致过度捕捞和产能过剩以及渔业资源枯竭的一个重要原因，”声明中称。

除了美国，参与发表这项声明的国家为：阿根廷、澳洲、加拿大、智利、哥伦比亚、新西兰、挪威、巴布亚新几内亚、秘鲁、新加坡、瑞士和乌拉圭。

WTO的谈判还旨在强化渔业补贴的报告机制和透明度。

美国贸易代表弗罗曼称，该联盟正试图确保全球渔业的长期可持续性。全球渔业从业者超过5,000万人，另有30亿人依靠海洋食品作为其蛋白质的主要来源。

欧盟2013年的一项研究估计，2009年全球渔业补贴总计约为350亿美元；欧盟国家对渔业的补贴最高，为逾55亿美元，其次为日本、中国和美国，均超过40亿美元。俄罗斯对渔业的补贴约为23亿美元，密克罗尼西亚对渔业提供约20亿美元的补贴。

根据该研究，大部分补贴用于提高捕捞能力，包括对燃料、船只购买和翻新、以及渔港建设和改进的补贴。

弗罗曼在新闻发布会上称，这个由志同道合的国家组成的“互助团体”将致力于评估哪些补贴“最严重”且应在WTO首先处理，并期待其他国家随后也参与进来。(完)