综述：美国7月贸易逆差缩窄至五个月低位 显示经济保持强劲

2015年8月5日在加州长滩拍到的图片。 REUTERS/Mike Blake

* 7月贸易逆差缩窄至419亿美元

* 出口增长0.4%，进口下降1.1%

* 一周初请失业金人数增加1.2万人

* 服务业活动减弱，但仍接近10年高点

路透华盛顿9月3日 - 美国7月贸易逆差降至五个月来最低，出口全面增长，显示出在人们担忧全球增长放缓的情况下，美国经济仍保持强劲。

周四公布的其他数据还显示，一周初请失业金人数上升，但仍与就业市场改善的趋势相符。8月服务业活动仍处在10年高点附近。

Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet表示，“鲜少有迹象显示，金融市场环境突然恶化以及对全球经济的担忧加剧，已开始影响美国经济。”

商务部公布，美国7月贸易逆差缩窄7.4%至419亿美元，为2月来最低。经通胀调整后，贸易逆差从前月的590亿美元降至562亿。

贸易逆差缩窄显示，第三季初贸易对国内生产总值(GDP)有温和贡献。第二季美国经济环比年率为增长3.7%，其中贸易贡献了0.3个百分点。

从消费者支出到就业，乃至房屋市场的数据均显示，美国经济维持住了第二季的大部分增长势头，在围绕中国经济的担忧引发的动荡惊扰全球金融市场之际，美国经济依然步伐稳健。

在上述数据公布后，美股上涨。由于欧洲央行之前暗示可能延长量化宽松计划，投资者人气也得到了提振。

美元兑一篮子货币上涨，长期美国公债价格下跌。

美国劳工部公布的另一份报告显示，截止8月29日当周，经季节调整的初请失业金人数增加1.2万人至28.2万人。

该数据对周五将公布的8月非农就业数据没有影响，因为不在后者的调查期之内。路透访问的经济学家预计，8月非农就业岗位增加22万个。7月为增加21.5万。

但就业增长也可能低于预期，因为以往几年的8月非农就业数据初值通常都比较低，然后再上修。

**聚焦美联储**

8月就业报告出炉后不到两周，美联储就将召开9月16-17日政策会议。外界猜测，联储可能在此次会上升息。

上周初请失业金人数四周均值增加3,250人至27.55万人。该数据被认为是衡量就业市场趋势的更好指标。

这是四周均值连续第23周低于30万人的分水岭。当该指标低于30万人时，就业市场通常会走强。

另外，美国供应管理协会(ISM)发布的报告显示，8月服务业指数从7月创下的2005年8月以来高位60.3降至59，但仍高于50的荣枯分水岭。

在18个服务行业中，包括房地产、建筑和零售销售等15个行业活动扩张，为10月以来最多。只有采矿业出现萎缩。

“国内经济保持强劲。美联储两周后考虑是否升息时，必须在这一情况和全球经济趋弱的前景之间仔细权衡，”FTN Financial的分析师Jay Morelock指出。

强劲的服务业应有助于抵销制造业对经济的拖累；强势美元及能源企业削减支出，对制造业造成打击。

但美元升值对经济的负面效应开始纾缓。7月出口增加0.4%至1,885亿美元，为4月以来首度上扬。7月食品、工业用品和材料，以及资本财出口均有增加。汽车出口亦出现增长。

进口减少1.1%至2,304亿美元，药品及手机等消费品带头下滑。然而，汽车进口达历来最高水准，而原油进口金额则为1月以来最高位。

进口疲弱通常与内需不振有关。不过，这波疲势可能与库存积累减缓有关，因企业试图去化今年上半年所累积庞大的商品库存。

美国7月对中国的贸易逆差较上月增加0.4%，成为316亿美元。由于中国近期放手让人民币贬值，未来几个月中美贸易数据将备受瞩目。

美国7月对加拿大出口减少8.3%，在加国经济第二季陷入衰退后，可能承受更多压力。

美国初请失业金数据图表：link.reuters.com/dah52w 美国贸易收支图表：link.reuters.com/gub62w 美国经常帐/贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v

中美贸易数据图表：link.reuters.com/dat32w

美国PMI图表：link.reuters.com/geg47v

美国及全球服务业PMI图表：link.reuters.com/muw52w

(完)

(编译/审校 张荻/汪红英/徐文焰/龚芳/许娜/王丽鑫/张若琪)

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