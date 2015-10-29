独家：美国贸易代表称英国若退出欧盟 贸易方面可能付出代价

路透华盛顿/布鲁塞尔10月28日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周三表示，如果英国退出欧盟，美国将不会积极寻求与其签署单独的自由贸易协定。这是美国高级官员就此事首次发表公开言论。

英国选民将在2017年年底之前投票决定该国是否应该留在欧盟。民调显示，选民对退出欧盟的支持率日渐上升。

退欧的支持者表示，英国将靠自己实现繁荣，并能够与贸易伙伴签署双边自贸协定。弗罗曼的上述言论使得他们的这一重要经济论据站不住脚。

美国是仅次于欧盟的英国第二大出口市场，2014年从英国的商品进口超过540亿美元。

“毫无疑问，英国作为欧盟的一部分，作为一个更大型经济体的一部分，在贸易桌上则拥有更大的话语权，”弗罗曼在接受路透采访时称。他并表示，欧盟成员国的身份让英国在谈判中拥有更大影响力。

“我们不会特地寻求与单个国家签署自贸协定。我们正在建立其他国家将来可以加入的平台。”

弗罗曼说，如果英国退出欧盟，那么英国将和美国自由贸易协定网络之外的其他国家一样面临关税和贸易壁垒。

“我们和英国之间没有自由贸易协定，英国将与中国、巴西或印度等国一样面临相同的关税，以及其他贸易相关待遇，”弗罗曼说。

美国刚刚与11个环太平洋国家达成了跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，目前希望在明年年底之前达成跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定(TTIP)。

美国是仅次于欧盟的英国第二大汽车出口市场。

如果英国退出欧盟，那么英国就不会包含在TTIP范围之内。捷豹路虎[TAMOJL.UL]等英国出口到美国的汽车将面临2.5%的关税，这样一来，英国汽车在与德国和意大利汽车竞争时可能处于下风。

如果TTIP取消燃料和巧克力的关税，这对英国的燃料和巧克力出口也不利。(完)