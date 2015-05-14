《焦点》美参院投票通过贸易授权法，并支持对汇率操纵国征收进口关税

**汇率冲突**

参议院预计下周将讨论快速通道法案的修正案，前美国贸易代表、共和党参议员波特曼称，他将寻求将制裁汇率操纵国写入贸易协定中，此举得到了福特 等美国汽车企业的支持。

白宫曾警告这种制裁将阻碍TPP的进程，说服民主党人将汇率规定置于单独的海关法案中，避免了潜在的冲突。该法案在参议院得到了全体民主党参议员和过半数共和党参议员的支持。

波特曼表示将寻求把这些规定--对汇率操纵行为征收进口关税等，纳入快速通道法案当中。

参与起草该法案的民主党参议员舒默(Charles Schumer)表示，对汇率操纵采取行动的条款或许有助于快速通道法案在众议院获得更多支持；许多民主党众议员认为，该法案缺乏对就业和环境的保护，而有些保守派共和党人反对奥巴马政府获得更多的权利。

舒默称，“大家普遍感觉，我们需要对中国采取某些行动”。许多议员指责中国利用汇率过低的人民币捞取贸易上的好处。

但美国众议院议长、共和党人贝纳(John Boehner)表示，任何这样的企图都是“可笑的”，暗示在众议院占多数的共和党会强烈反对汇率规定。

法案能否通过还是个未知数，众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)对此表达了担忧。