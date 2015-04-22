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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 10:49 BJT

美国政经：财政部警告国会，试图在贸易协定中纳入汇率规定将会失败

参议院民主党领袖里德表示，担心这项议案推进得过快。许多民主党都反对该议案。

美国商会会长Tom Donohue敦促参议院支持此议案。“TPA至关重要，因为国内经济增长和就业成长，都取决于我们向海外出口商品和服务的能力。”

但美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)主席Richard Trumka表示，贸易协定已经导致就业岗位减少，TPP中的就业保护条款也还差得远。

“(TPP)可能是我们谈判的最后一份贸易协定，因此制定合适的条款显得尤为重要，”Trumka称。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/许娜；审校 戴素萍/郑茵)

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