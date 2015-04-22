美国政经：财政部警告国会，试图在贸易协定中纳入汇率规定将会失败

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
参议院民主党领袖里德表示，担心这项议案推进得过快。许多民主党都反对该议案。
美国商会会长Tom Donohue敦促参议院支持此议案。“TPA至关重要，因为国内经济增长和就业成长，都取决于我们向海外出口商品和服务的能力。”
但美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)主席Richard Trumka表示，贸易协定已经导致就业岗位减少，TPP中的就业保护条款也还差得远。
“(TPP)可能是我们谈判的最后一份贸易协定，因此制定合适的条款显得尤为重要，”Trumka称。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/许娜；审校 戴素萍/郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。